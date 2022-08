Schianto frontale: morti padre e figlia

Per padre e figlia non c'è stato nulla da fare. L'impatto non ha lasciato loro scampo. Incidente stradale sulla statale 26 tra Romano Canavese e Ivrea, in zona Cascine vicino al ponte sul fiume Chiusella, nella serata di domenica 31 luglio.

Due auto, una Fiat Bravo e una Fiat Strada, si sono scontrate. Carlo e Manuela Vignal, padre e figlia di 77 e 45 anni, residenti a Romano, che viaggiavano sulla seconda vettura, sono morti sul colpo. Grave il conducente della prima vettura, italiano di 50 anni residente a Torino, che è stato trasportato all'ospedale di Ivrea.

Sul posto, oltre alle ambulanze e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della stazione di Strambino e del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea per i rilievi. Sarebbe stata la Bravo, secondo i primi riscontri, a invadere la corsia opposta verosimilmente per un sorpasso azzardato.