Schianto nella notte, l'auto esce fuori strada: tre morti

Tre persone hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio in provincia di Padova: l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, non lasciando scampo alle persone che si trovavano al suo interno. Il dramma è avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica 15 gennaio lungo la strada statale Romea, nel tratto compreso tra Legnaro e Piove di Sacco: stando alle prime ricostruzioni, all'altezza di Legnaro l'Audi A6 su cui viaggiavano è uscita (per cause ancora in corso di accertamento) dalla carreggiata, ribaltandosi più volte.

La scena apparsa ai soccorritori del Suem 118, precipitatisi sul posto, è stata tremenda: una delle tre persone è stata sbalzata fuori dal mezzo, mentre le altre due sono rimaste incastrate nell'abitacolo, con i vigili del fuoco che le hanno estratte dalle lamiere. Troppo violento l'impatto per sopravvivere: i tre occupanti dell'auto sono tutti morti sul colpo. Le tre vittime sono una donna di Legnaro e due uomini di Sant'Angelo di Piove di Sacco e Pontelongo, tutti di età compresa tra i 40 e i 45 anni. Non sono ancora state rese note le generalità delle tre persone decedute.