Tragico schianto sul cavalcavia: due morti e quattro feriti

Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì sul cavalcavia di Roverino a Ventimiglia (Imperia). Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi: due auto e uno scooter. A perdere la vita sono stati un uomo e una donna, che viaggiavano come passeggeri su una Opel Astra. Feriti in modo lieve il conducente del mezzo e un'altra donna che era a bordo. Feriti anche il conducente di una Mercedes "4 Matic" e un giovane in sella a uno scooter.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Per la donna era stato anche allertato l'elicottero Grifo, ma è morta all'ospedale di Bordighera. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale.