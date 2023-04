Si schianta contro un albero e muore la notte di Pasqua: stava tornando a casa dal lavoro

Incidente mortale nella notte sulla strada provinciale 363, a Vitigliano, frazione del comune di Santa Cesarea Terme, in Salento. Lo schianto, avvenuto intorno alle 04.20, è costato la vita Pasquale Guida, un 50enne del posto, molto conosciuto per la sua attività come organizzatore di eventi e perché curava il bar del Caicco, uno dei più noti stabilimenti della movida salentina estiva. A riferirlo è LeccePrima.

L'uomo era alla guida del mezzo, una Bmw 118, e stava rientrando a casa (mancavano solo cinquanta metri) col nipote di 15 anni, dopo aver terminato il turno di lavoro, quando probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla grandine, che in quel momento si abbatteva sulla zona, avrebbe perso il controllo, finendo fuori strada. In seguito all'impatto con un muretto a secco, l'auto avrebbe preso il volo impattando violentemente, con la cappotta, contro un albero d'ulivo.

Il primo a prestare soccorso è stato un vigilante che sarebbe riuscito a liberare il ragazzo dal mezzo, completamente schiacciato nella parte superiore, e a metterlo in salvo. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Guida e hanno provveduto a trasportare in ambulanza (con codice rosso) il giovane nell'ospedale Cardinale Panico di Tricase. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, gli agenti del commissariato di Otranto, e il personale della stradale, al quale è affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, nel quale non sono stati coinvolti altri veicoli.