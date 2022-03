Il salto alla James Bond è un flop, alfista incastrato sulla scalinata

Ha tentato il salto da brividi, come nei film di James Bond, ma lui non è un agente dei serivzi sergreti e il risultato della tentata acrobazia è stato un flop. Lui, un uomo di 56 anni, non è riuscito a saltare una scalinata che si trova fra le vie di Trieste e la sua Alfa Romeo 166 è rimasta incastrata.

Così, verso le tre del mattino, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'autovettura.