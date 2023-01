Prima il frontale, poi il tamponamento: ragazzine ferite

Due ragazzine ferite, non in maniera grave, nell'Incidente che ha coinvolto tre auto questa mattina sulla Statale 293 km 5 all'incrocio con la provinciale 58, alle porte di Samassi. Sul posto i carabinieri di Samatzai e Furtei con i vigili del fuoco di Sanluri.

Per le due minorenni, a bordo di una Ford Kuga, solo lievi traumi. Qualche contusione anche per la madre. Tutte e tre sono state trasportate agli ospedali di San Gavino e Brotzu di Cagliari. In un'altra vettura, una Ford Ranger, con quattro persone a bordo solo una persona trasportata dal 118 per lievi traumi all'ospedale di San Gavino Monreale. Illesi conducente è passeggeri di una terza auto, una Bmw serie 1.

In base alle prime verifiche dei militari la ricostruzione della dinamica è la seguente: prima ci sarebbe stato uno scontro frontale, poi un tamponamento. Un Incidente che potrebbe essere stato causato dall'asfalto bagnato e dalla scarsa visibilità per la pioggia. I mezzi sono stati recuperati dal soccorso stradale. Viabilità interrotta per circa tre ore tra Samassi e Sanluri.