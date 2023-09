Giovanni Pirro, il giovane cake designer morto finendo fuori strada con la moto

Giovanni Pirro, 23enne della provincia di Foggia, aveva due passioni: le moto e la pasticceria. La prima gli è stata fatale. Pirro è morto domenica 17 settembre in un incidente avvenuto sulla Statale 272 che collega San Giovanni Rotondo (Foggia) a Monte Sant’Angelo. Era alla guida della sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo ed è finito sull'asfalto. Troppo gravi le ferite riportate.

Pirro era originario di San Marco in Lamis, dove lavorava come pasticcere e cake designer nell'attività di famiglia: la Gelati Noir.

"Una giovane vita strappata all'affetto della famiglia e al futuro della nostra comunità - scrive sui social Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis -. Tutti lo ricordiamo così, un giovane educato e gentile, estremamente professionale nella sua attività di cake designer, capace di fare dell'attività di famiglia un'eccellenza, fiore all'occhiello per la nostra città. Una grande passione, esattamente come quella che gli è stata fatale, travolgente e irresistibile, tipica della gioventù. Tutta la città di San Marco in Lamis oggi si stringe intorno a Lino, Rachele, Giulia e Luca a cui vanno le condoglianze mie personali, dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza".

