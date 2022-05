Incidente frontale tra auto e camion: quattro morti e due feriti

L'impatto devastante, un bilancio tragico: quattro morti e due feriti. Questo è il bilancio del terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 maggio in provincia di Padova. Intorno alle 16.30 si è verificato un incidente lungo la strada statale Postumia, a San Pietro in Gu. Un'auto, una Fiat Multipla, e un camion alla cui guida c'era un uomo di Romano d'Ezzelino, si sono scontrati frontalmente: due persone sono morte sul colpo, altre due sono decedute in ospedale. Da una prima ricostruzione pare che l'auto stesse eseguendo un sorpasso e non abbia fatto in tempo a rientrare nella sua carreggiata.

Incidente frontale tra auto e camion a San Pietro in Gu (Padova): quattro morti e due feriti

Sul posto sono subito arrivate quattro ambulanze e due elicotteri del 118 per soccorrere gli occupanti dei mezzi, ma per due di loro non c'è stato nulla da fare. Due dei feriti erano in condizioni disperate e sono morti in ospedale. I passeggeri della Multipla sono cittadini stranieri e nessuno di loro aveva i documenti: per ora si sa che sono originari del Marocco e che l'auto è intestata a una cooperativa di Cologna Veneta (Verona). Probabilmente si trattava di colleghi che stavano tornando a casa dopo il lavoro.

Le indagini sono a carico della polizia stradale. Per consentire i rilievi necessari, il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a San Pietro in Gu.