L'auto finisce contro un albero e prende fuoco: tragedia all'alba

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto poco prima dell'alba a Scandiano, comune tra Sassuolo e Reggio Emilia. Lo schianto si è verificato in via Molinazza, nella frazione di Fellegara, intorno alle cinque di mattina di martedì 14 marzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scandiano oltre ai vigili del fuoco di Reggio Emilia che hanno domato le fiamme che hanno incendiato la vettura.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava procedendo in direzione Reggio Emilia quando per cause in corso d'accertamento ha perso il controllo dell'auto finendo per impattare contro un albero al lato della carreggiata. Lo schianto è stato molto violento e la vettura si è incendiata andando completamente distrutta. Nulla da fare per il conducente. La salma è stata posta a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Sarà compito delle forze dell'ordine fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto.