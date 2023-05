Tremendo frontale tra due auto: morta una donna, tre feriti

Una donna di 57 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, giovedì 11 maggio, sulla statale 115, in località Bordea, alle porte di Sciacca, nell'Agrigentino. La 57enne, originaria di Salaparuta, in provincia di Trapani, è morta sul colpo nello schianto frontale tra due auto, in cui sono rimaste ferite altre tre persone.

A scontrarsi frontalmente sono state due autovetture: una Jeep Renegade e un’Opel Corsa. A bordo di quest'ultima vettura, nel sedile posteriore, viaggiava la vittima. Gli altri due occupanti dello stesso mezzo - il conducente e il passeggero del sedile anteriore - sono rimasti feriti e sono stati trasportati all''ospedale di Sciacca insieme al conducente della Renegade.