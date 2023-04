Incidente frontale tra due scooter in galleria: un morto e un ferito gravissimo

La dinamica non è chiara. Chiaro è invece che l'impatto tra i due mezzi è stato molto violento. Tragico incidente stradale a Ventimiglia (Imperia) nella serata di martedì, intorno alle dieci e mezza. Due scooter si sono scontrati frontalmente in galleria.

L'incidente è avvenuto nella galleria dei Balzi Rossi, in prossimità del confine con la Francia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Rossa di Bordighera. Sul posto anche una squadra di soccorritori dalla Francia. Per alcune ore il traffico in entrambe le direzioni è stato bloccato. Un giovane è morto poco dopo l'arrivo delle ambulanze, l'altro conducente, trasportato in codice rosso dall'elicottero all’ospedale francese di Mentone, è gravissimo.

Sempre nella giornata di ieri nella stessa zona c'era stato un altro grave incidente. Alcuni feriti e almeno quattro auto e un tir coinvolti sono il bilancio di uno schianto accaduto nel pomeriggio di martedì sull'Autostrada dei Fiori all'altezza del viadotto Latte a Ventimiglia. Una carreggiata è rimasta per ore chiusa al traffico e si sono formati diversi chilometri di coda dal confine fino al luogo dell'incidente.