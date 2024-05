Incidente all'ingresso della scuola, maestra travolta e uccisa da un furgone

Tragedia a Campobello di Mazara, nel Trapanese, dove un'insegnante elementare è stata investita mentre stava raggiungendo la scuola in cui lavora. La vittima dell'incidente stradale è Ninfa Indelicato, 64 anni.

Secondo una prima ricostruzione la donna ha parcheggiato l'auto per raggiungere a piedi l'istituto per geometri in cui sono ospitate alcune classi delle elementari. Lungo il tragitto, però, è stata travolta da un furgone guidato da un uomo di 79 anni. Immediatamente soccorsa, le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Il 118 le ha prestato le prime cure e trasportata in ospedale, dove è morta poco dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sono in corso accertamenti sul conducente del furgone.