L'auto esce di strada e si ribalta: a bordo sei giovani, uno era nel bagagliaio

L'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in provincia di Brescia: i sei ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono stati estratti dalle lamiere e portati in ospedale. Il più grave è proprio quello che si trovava nel portabagagli, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita