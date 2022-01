Tragico incidente tra due auto: maresciallo dell'Aeronautica muore a 39 anni

Drammatico incidente nella notte a Senorbì, provincia del Sud Sardegna. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate in via Carlo Sanna. Nell'impatto una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. La vittima, scrivono i quotidiani locali, è un maresciallo dell'Aeronautica militare di 39 anni di stanza a Perdasdefogu. L'uomo era alla guida di una delle due auto coinvolte nell'incidente. Sull'altra vettura, almeno secondo le prime informazioni, c'erano 5 ragazzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre ovviamente al personale del 118 che ha soccorso i feriti. Sarà compito delle forze dell'ordine ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto.