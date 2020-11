Il guardrail trafigge l'auto da parte a parte: la donna alla guida illesa "per miracolo"

Se ll'è cavata "per miracolo" una donna che, alla guida di una Mercedes Classe A, è rimasta coinvolta in un tremendo incidente a Serdiana (provincia del Sud Sardegna), sulla strada 387.

L'incidente di Serdiana (Sud Sardegna): donna illesa

Le cause dell'incidento sono ancora da accertare. La dinamica è chiara: intorno alle 9 di questa mattina, la donna ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada. La Mercedes è andata a schiantarsi violentemente contro il guard rail che ha sfondato la scocca entrando all’interno dell’abitacolo nella parte anteriore.

La donna è rimasta fortunatamente illesa. Impressionanti le foto dei vigili del fuoc, intervenuti sul posto: hanno delimitato l’area e provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura, la sede stradale e l’area circostante anche a causa della perdita di benzina dal serbatoio. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi, oltre a un’ambulanza inviata dal 118 e l’Anas per i lavori di ripristino della sede stradale.