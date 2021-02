Cede una balaustra: escursionista cade nel vuoto per 150 metri

Un escursionista di 20 anni è morto oggi al Sestriere lungo un sentiero dopo essere caduto nel vuoto presumibilmente a causa del cedimento di una staccionata. La dinamica di quanto accaduto rimane da stabilire con certezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Secondo quanto accertato da Torinotoday, l'uomo stava percorrendo il sentiero Bordin quando in zona Monterotta è precipitato a valle per circa 150 metri, presumibilmente a causa del cedimento di una balaustra a cui si era appoggiato. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 12.20 da una donna che ha assistito all'incidente. Nel frattempo un medico che si trovava in zona ha raggiunto l'escursionista iniziando le manovre di rianimazione.

L'eliambulanza del 118 e i carabinieri di Sestriere hanno raggiunto poi il corpo ma l'equipe sanitaria ha proseguito con la rianimazione finché l'uomo è stato dichiarato deceduto.