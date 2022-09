Sullo scooter con l'amico, poi la tragedia: morto 14enne

A Siracusa un ragazzo di 14 anni è morto in un un incidente in circostanze ancora da chiarire. La tragedia è avvenuta ieri in via Algeri, nella zona nord della città, intorno alle 19.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino era in sella a uno scooter con un amico quando sarebbe stato travolto da un'automobilista che poi sarebbe fuggito. Immediatamente soccorso da alcuni passanti e condotto in ambulanza al pronto soccorso, è deceduto poco dopo per le ferite gravissime riportate nell'incidente. Le sue condizioni, infatti, sono apparse subito disperate. Ferito anche l'amico, che ha riportato delle fratture ma che non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo i quotidiani locali all'incidente non avrebbero assistito testimoni. Inoltre non sarebbero stati trovati segnali di frenata. Per questo non si può escludere del tutto che sia stato un incidente autonomo, anche se l'ipotesi dell'auto pirata è quella più probabile. Sulla vicenda indaga la Polizia.