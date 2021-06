Investito da un'auto mentre attraversa la strada con lo skateboard: morto 16enne

Stava attraversando la strada con il suo skateboard quando è stato centrato in pieno da una macchina. Immediata la corsa in ospedale per salvare la vita del giovanissimo che però poi, alla fine, non ce l’ha fatta ed è morto per le lesioni riportate.

E’ una tragedia quella avvenuta a Pisa, dove ieri è morto uno skateboarder di 16 anni investito da una macchina che sopraggiungeva lungo la strada. Come riporta anche PisaToday, l'incidente era avvenuto nel pomeriggio nei pressi di un centro commerciale. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale intervenuta sul posto, il conducente della macchina non lo ha proprio visto. Non si è accorto che il minorenne stava attraversando la strada con il suo skate e lo avrebbe colpito in pieno. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il ferito in ospedale con delle lesioni molto gravi. Infatti poche ore dopo, nella serata di domenica, il cuore del 16enne si è fermato. Ora però sono ancora al lavoro gli agenti della Municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.