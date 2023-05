Auto sfonda il guardrail e precipita dal cavalcavia: morto il conducente

Ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva un cavalcavia ed è finito giù. Un uomo di 51 anni di Sestu è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì sulla statale 131 tra Sestu e San Sperate (Cagliari).

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida della sua Opel Astra e stava percorrendo la rampa del cavalcavia per immettersi sulla rotonda quando, per cause non accertate, è finito contro il guardrail. L'auto ha rotto le protezioni ed è precipitata nel vuoto per alcuni metri, ribaltandosi.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Sono stati i vigili a estrarre il corpo del conducente dall'abitacolo dell'auto. Il 118 ha solo potuto accertare il decesso. Non si esclude che l'uomo possa avere avuto un colpo di sonno e che per questo sia finito fuori strada. Le indagini sono in corso.