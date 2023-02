Tir carico di acqua minerale si ribalta, morto il camionista

Tragico incidente poco prima dell'alba di venerdì 17 febbraio lungo la statale 42 del Tonale a Endine Gaiano (in provincia di Bergamo). Un tir che trasportava acqua minerale è uscito di strada e si è ribaltato. Nell'impatto il conducente morto. Aveva 55 anni. Il rimorchio è finito di traverso occupando entrambe le carreggiate, il carico in strada mentre la motrice è precipitata in un dirupo che costeggia la Statale e il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere.

Sul posto i soccorritori sono arrivati con un'automedica, un'ambulanza e l'elisoccorso. Inutili però gli sforzi dei sanitari. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Sovere.