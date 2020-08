Auto si schianta contro due tir, il bilancio dell'incidente è drammatico: due morti

In un incidente stradale la notte scorsa sulla Statale del Brennero due turisti tedeschi hanno perso la vita. Lo schianto è avvenuto nel tratto di Pineta di Laives, in provincia di Bolzano. In base alle prime informazioni disponibili, con la loro vettura avevano imboccato il percorso alternativo predisposto dopo la chiusura dell'autostrada a causa della piena del fiume Adige.

L'auto si è scontrata, per circostanze in fase di accertamento, con due tir, entrambi con targa straniera. I soccorsi sono giunti sul posto in pochi minuti, ma i tentativi di salvare la vita alle due vittime sono stati inutili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le vittime sono un uomo di 45 anni - che era alla guida - e di una donna di 67. A bordo della macchina anche un bimbo di 7 anni, figlio del conducente, e il nonno del piccolo, marito della 67enne, che sono stati trasportati in ospedale. Illesi i due camionisti.