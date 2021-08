Si schiantano con l'auto contro un distributore di benzina: morto un 18enne

È di un morto e due feriti gravi il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 89 Garganica che collega Foggia a Manfredonia, nei pressi del distributore di carburanti e metano. Una Alfa Romeo Stelvio con a bordo tre ragazzi giovanissimi, tra cui la vittima appena maggiorenne si è schiantata contro il muretto situato all'ingresso della pompa di benzina. Sul posto è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, che hanno estratto dal veicolo semi-accartocciato gli occupanti dell’auto, e dei sanitari del 118 di Manfredonia, giunti immediatamente sul posto a bordo di due ambulanze.

Due dei tre ragazzi erano stati trasportati a bordo dell’elisoccorso della rete emergenza-urgenza di Alidaunia all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Non ce l'ha fatta uno dei tre feriti, di cui al momento non si conoscono le generalità. Secondo primissime informazioni il deceduto e i feriti sono di Foggia. Per consentire l'intervento dei soccorsi, la strada era stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, mentre la circolazione deviata sulla viabilità comunale.