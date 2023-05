Scontro tra due moto e un auto: tre morti

Tre persone sono morte in un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di oggi domenica 28 maggio 2023, sulla statale 90 la Foggia-Napoli, nei pressi di Troia, in provincia di Foggia. Nell'incidente pare siano rimaste coinvolte due motociclette e un'automobile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero una coppia di fidanzati che viaggiavano su una della moto e un altro motociclista. Ferito, in modo non grave, l'autista dell'automobile, un 41enne ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente.

Chi erano le vittime dell'incidente sulla SS 90 Foggia-Napoli

Come riporta FoggiaToday, le vittime dell'incidente stradale erano tre moticiclisti della provincia di Avellino: Emilio D'Avella, di 30 anni, ed Emanuele Serafino, di 32, entrambi di Ariano Irpino. La terza vittima si chiamava Pamela Mustone, di 33, di Melito Irpino. Due di loro, D'Avella e Mustone, a quato viene riferito, erano fidanzati. La terza vittima viaggiava sulla seconda moto coinvolta. Il conducente dell'auto, una Dacia Duster, è ferito in modo lieve: non è ancora chiaro come le motociclette siano entrate in collisione col mezzo. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Foggia.

