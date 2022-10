Il rimorchio si ribalta, centinaia di confezioni di succhi di frutta sull'asfalto

Singolare incidente a Riano, a nord di Roma. Centinaia di confezioni di succhi di frutta sono finite sull'asfalto dopo che un camion ha perso il rimorchio. L'incidente è avvenuto oggi, 11 ottobre 2022, in via Dante Alighieri all'incrocio con via Giovanni XXIII.

Il conducente del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo. Il rimorchio si è ribaltato e il carico è andato perso. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la strada.