Auto va a sbattere contro un muretto: 3 morti

Tragico incidente sulla Statale 106 a Locri, in provincia di Reggio Calabria, dove un'auto è andata a sbattere contro un muretto. Pesante il bilancio: tre morti. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio nei pressi del museo. Sul posto l'elisoccorso e le forze dell'ordine.

La dinamica dell'incidente

Una Fiat Panda, a bordo un'intera famiglia, forse per un malore del conducente, dopo aver sfondato il guardrail è andata a sbattere contro un muro di contenimento della corsia opposta, in prossimità del Museo archeologico di Locri, in provincia di Reggio Calabria.

Hanno perso la vita i coniugi Antonio Simonetti, di 61 anni, e la moglie Domenica Palamara, di 58 anni, entrambi residenti a Brancaleone, la sessantenne Santina Palamara, sorella di Domenica, è deceduta poco dopo il trasporto d'urgenza in ospedale a Locri. Ferito Giuseppe Simonetti, di 19 anni, figlio dei coniugi, trasferito con l'elisoccorso in ospedale per diverse fratture e lesioni e ferite in più punti del corpo, scrive ReggioToday.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. A coordinare le indagini dei carabinieri è la procura di Locri che ha già disposto il sequestro preventivo del veicolo.