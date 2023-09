Perde il controllo della moto e finisce contro la segnaletica stradale, Cristian muore a 22 anni

Un ragazzo di 22 anni, Cristian Capoccia, è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre a Cologne. Come riporta BresciaToday, il ragazzo era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Francesca in direzione di Chiari quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro i pali della segnaletica stradale a una rotonda presente sulla Sp17. Un automobilista ha assistito alla scena e ha subito allertato il 118. Per Cristian Capoccia era troppo tardi. Due vetture sono state colpite da pezzi di cartelloni stradali divelti nell'impatto.

