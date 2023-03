Finisce con l’auto sotto il guardrail: miracolosamente illeso

Ha riportato solo qualche ferita la donna che questa mattina ha avuto un terribile incidente lungo l'autostrada A28 tra Godega di Sant?Urbano e Portogruaro. I soccorritori parlano di ?miracolo?. L?auto, una Jeep Cherokee, ha sbandato, forse a causa di un malore del conducente, ha percorso una quarantina di metri lungo la corsia d?emergenza e poi si è infilata interamente sotto il guardrail. La donna, un medico 72enne residente a Brugnera (Pordenone), è uscita autonomamente dal veicolo riportando ferite lievi. È stata accompagnata al pronto soccorso solo per qualche accertamento.

Poco più tardi si è registrato un incidente analogo sulla A27, all'altezza di Silea, subito dopo il casello di Treviso Sud in direzione Venezia. Un automobilista dopo aver perso il controllo del suo suv Bmw è andato a impattare contro la cuspide del guardrail. Le lamiere sono penetrate in parte nell?abitacolo ma lui è rimasto solo leggermente ferito. Preso in cura dal personale sanitario del 118 è stato trasferito in ospedale.