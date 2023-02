Furgone resta incastrato sotto un tir, morto un uomo

Tragico incidente mercoledì 22 febbraio sull'autostrada A4 tra la barriera di Ghisolfa e l'uscita di Certosa. Un uomo, alla guida di un furgone Volkswagen Caddy, è finito contro un tir ed è morto sul colpo.

Come si legge su Milanotoday, tutto è successo intorno alle 12.30. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi stavano procedendo in direzione del capoluogo lombardo quando, per cause ancora da accertare, il furgone è finito sotto il mezzo pesante che lo precedeva.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente del furgone. I vigili del fuoco hanno estratto un pitbull che era all'interno del mezzo e che è sopravvissuto all'incidente. Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso parte della carreggiata in direzione Venezia è stata chiusa al traffico.

È il secondo incidente mortale in pochi giorni. Nella notte tra venerdì e sabato 18 febbraio due donne - Laura Amato e l'amica, 59 anni, Claudia Turconi - sono morte alla barriera di Milano Ghisolfa. La loro auto, ferma al casello, è stata tamponata e per loro non c'è stato scampo. Sull'incidente è stata aperta un' inchiesta coordinata dal procuratore Paolo Filippini.