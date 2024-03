Scontro tra auto: morta bimba di 8 anni, feriti altri tre minori

Gravissimo incidente sulla via Pontina Vecchia all'altezza di Ardea alle porte di Roma. Nello scontro, che ha coinvolto tre auto, è morta una bambina di 8 anni e altri tre bimbi, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, sono stati trasportati in ospedale. Tra i feriti anche un adulto, portato in elicottero all'ospedale San Camillo in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15:45 di giovedì 28 marzo su via Pontina Vecchia. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della tenenza di Ardea, la polizia locale e il 118.