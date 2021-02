Scontro tra auto e camion, impatto devastante: un morto tra le lamiere

L’incidente stradale ad Arsiè, in provincia di Belluno

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi 10 febbraio in località Arsiè, in provincia di Belluno. Una persona è morta nello scontro tra un'auto e un mezzo pesante all’altezza dello svincolo per Arsiè lungo la strada statale 50 bis/var "del Grappa e del Passo Rolle”.

#10febbraio #Arsie’(BL) scontro frontale tra un camion e un’auto lungo la SS50 bis: deceduto l’automobilista, ferito il conducente del mezzo pesante. Intervento di soccorso #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/YccZbW1Ico — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) February 10, 2021

Incidente stradale ad Arsiè: schianto mortale sulla statale

Coinvolti una Seat Leon e un bilico, che si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita è stata la persona che era in auto, rimasta incastrata tra le lamiere. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre di Anas e delle forze dell’Ordine.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni: una chiusura resasi necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Interdetto il traffico proveniente dallo svincolo di ingresso intersezione con la SS 47.