Automedica si schianta contro un palo: morta la paziente

Stava tornando a casa con un’automedica dopo aver effettuato una seduta di dialisi, ma poi il tragico incidente stradale avvenuto ieri lungo il tratto della provinciale Andria-Trani. Il mezzo, per cause ancora da accertare, ha sbandato ed è andato a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. Antonia Dragonetti, 75 anni, madre della consigliera regionale del Pd Debora Cilento, è stata trasportata immediatamente all’ospedale ad Andria in codice rosso. La donna è deceduta nella notte in ospedale: le ferite e i traumi riportati nell’incidente sono stati fatali.