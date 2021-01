Schianto in auto la notte di Capodanno: muore un ragazzo di 26 anni, ferito l’amico

La tragedia a Bergamo, in via Carducci. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco

Tragico incidente nella notte di Capodanno a Bergamo. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essersi schiantato in auto contro un albero, mentre l'amico che era in macchina con lui è rimasto praticamente illeso.

L’incidente stradale è avvenuto in via Carducci, all’altezza della rotonda con via Gaudenzi, intorno alle due di notte. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per 26enne non c’è stato niente da fare. Il giovane infatti è morto praticamente sul colpo. In auto con lui c’era un suo amico di 21 anni, rimasto ferito in modo lieve.

L'incidente stradale a Bergamo la notte di Capodanno

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi stavano viaggiando in auto in direzione del centro. All'improvviso la vettura su sui si trovavano ha iniziato a sbandare. La macchina ha colpito prima un cartello stradale, poi ha centrato un semaforo e infine ha terminato la propria corsa contro un albero.

Inutili i soccorsi per il 26enne. L'amico che era in auto con lui invece è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso poco dopo.

Gli agenti della polizia stradale di Bergamo sono intervenuti per i rilievi, insieme ai vigili del Fuoco.