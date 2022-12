La sua auto finisce contro un bus, morto uomo di 48 anni

Un uomo di 48 anni è morto oggi a Milano per le ferite riportate in un incidente stradale. L'auto che guidava si è scontrata frontalmente contro un bus. L'incidente è avvenuto in via Benozzo Gozzoli intorno alle 7 del mattino. Il mezzo Atm era ancora vuoto, senza passeggeri.

Il conducente della vettura è stato soccorso, ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale Quando il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è arrivato sul posto, l'uomo era già in arresto cardiaco. È stato rianimato e poi trasportato al vicino San Carlo, ma non si è più ripreso. L'autista del bus, un uomo di 46 anni, non ha riportato ferite ma è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dello scontro sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando provinciale e la polizia locale. La dinamica esatta resta ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione riportata da MilanoToday, sarebbe stata l'utilitaria a invadere la corsia di marcia del mezzo pubblico. Non è chiaro se per un malore del conducente o per altro motivo.