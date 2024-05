Tragico schianto sulla statale: due morti e quattro feriti

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di domenica sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela, nel cuore della Sicilia, all'altezza del viadotto di Capodarso. Il bilancio dello schianto, avvenuto non lontano dal capoluogo nisseno, è molto pesante: due morti e quattro feriti, tra i quali una donna le cui condizioni sarebbero gravissime. A scontrarsi una Citroen e una Toyota Yaris.

Le vittime dell'incidente sono un uomo di 28 anni e una donna di 36 anni. Vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e personale del 118 sono accorsi sul luogo dell'incidente: alla polizia stradale il compito stabilire cause e dinamica esatta. Lo scontro tra le due auto è avvenuto in un punto già in passato teatro di altri incidenti.