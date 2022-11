Donna in bici travolta e uccisa da un camion dei rifiuti

Tragico incidente oggi, 18 novembre, a Ludriano, frazione di Roccafranca (Brescia). Una donna di 82 anni è morta dopo essere stata investita da un camion della raccolta dei rifiuti. È successo poco prima delle 13 in via Giosuè Carducci.

Come riporta BresciaToday, la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: sul posto sono intervenute un’ambulanza, un’automedica, l’elisoccorso e una squadra dei vigili del fuoco di Orzinuovi. Inutili, purtroppo, gli sforzi dell'equipe medica: per l’anziana non c'è stato più nulla da fare.

La dinamica del drammatico incidente è al vaglio della polizia locale. Secondo quanto emerso finora, l’82enne stava pedalando in sella alla sua bici, quando è stata travolta dal mezzo pesante.