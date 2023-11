Camion dei vigili del fuoco contro una Fiat 500: tre giovani in ospedale

Un camion dei vigili del fuoco è finito contro una Fiat 500 e tre ragazzi sono rimasti feriti. È successo oggi 8 novembre, a Messina in viale Gazzi. In ospedale il giovane che guidava l'utilitaria e le due ragazze che erano con lui. Sono stati soccorsi e condotti al Policlinico di Messina. Illesi i vigili del fuoco.

Secondo quanto riporta MessinaToday, i vigili avevano la sirena accesa perché stavano intervenendo per un'emergenza. Un altro mezzo li precedeva e percorreva il viale in direzione dello svincolo autostradale. Il camion che seguiva ha centrato la 500 che viaggiava verso Sud, in direzione del Policlinico. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un pedone.