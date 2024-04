Esce dalla pizzeria e viene travolta da un'auto, Simona muore a 21 anni

Ancora una giovane vita spezzata per un incidente stradale. Una 21enne di Caserta, Simona Serra, è stata investita e uccisa da un'auto ai Campi Flegrei. La studentessa universitaria era appena uscita da una pizzeria ed era in compagnia di alcuni amici quando una vettura l'ha centrata in pieno. Simona è stata soccorsa e portata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è morta.

Al volante dell'auto c'era un 19enne, adesso accusato di omicidio stradale. Secondo le prime informazioni i test per rilevare l'abuso di droga e alcol avrebbero dato esito negativo.