Un altro ciclista travolto e ucciso da un'auto

Ancora un incidente stradale dove la vittima è un ciclista. Nella tarda serata di ieri a Pordenone un ragazzo di 28 anni è stato investito da un'auto e sbalzato per diversi metri. Soccorso dal conducente, è stato portato in ospedale dove è morto dopo alcune ore.

La vittima viveva in Abruzzo ed era in Friuli per lavoro. Stava percorrendo in bici le vie del centro di Pordenone quando è sopraggiunta l'auto. Al volante c'era un 35enne che è stato il primo a prestare i soccorsi. Le forze dell'ordine lo hanno sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo. Adesso è indagato per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire l'eventuale nomina di un perito all'autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, e altri accertamenti irripetibili.

Si tratta dell'ennesimo caso di un ciclista che perde la vita per un incidente. Il campione di ciclismo Davide Rebellin lo scorso 30 novembre è stato investito e ucciso a Montebello Vicentino. Un camionista lo ha travolto e pur essendosi accorto dell'accaduto, è fuggito ed è stato arrestato solo giorni dopo. A Cagliari due settimane fa è morto Giuseppe Incani, cuoco di 60 anni. A Vicenza il 10 dicembre un uomo di 63 anni era in bici quando è stato ucciso da un pulmino che lo ha investito.