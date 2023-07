Ubriaco perde il controllo del pick up, finisce contro un muro e investe un ciclista

Cercano riparo dal sole e, con le loro bici, si fermano lungo il ciglio della strada sfruttando un cono d'ombra ma un pick up fuori controllo piomba su di loro. Terrore per due turisti a San Cataldo (Lecce). Uno dei due è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Il conducente del mezzo, un 54enne norvegese, è risultato positivo all'alcol test.

L'episodio è riportato da LeccePrima ed è avvenuto il 19 luglio. I due ciclisti erano fermi, in attesa di alcuni amici, all'ombra di una torretta dell’Enel. Il pick up è finito prima contro un muretto a secco, poi la carambola verso di loro. Uno dei due turisti, un 36enne della provincia di Salerno, non è riuscito a scansarsi in tempo ed è rimasto ferito. Portato in ospedale, i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in dieci giorni.

Alla guida del pick up c'era un 54enne norvegese. Aveva un tasso alcolemico pari a 2.7 grammi per litro ed è stato denunciato.



Continua a leggere su Today.it...