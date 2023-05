Investito e trascinato per metri sull'asfalto, morto ciclista

Agganciato da un camion mentre è sulla sua bici e trascinato sull'asfalto per diversi metri. È morto così a Capodrise (Caserta) un uomo di 81 anni. L'incidente è avvenuto oggi, 25 maggio, in viale Carlo III.

In base ai primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale di Capodrise, l'anziano - che risiedeva a Marcianise - era in bici probabilmente fermo a un semaforo, quando è stato agganciato dal mezzo. Il camion, ripresa la marcia, ha trascinato il ciclista. Sono stati altri automobilisti ad avvisare il conducente di quanto accaduto. L'uomo si è immediatamente fermato ma per l'anziano non c'era più nulla da fare.

Continua a leggere su Today.it...