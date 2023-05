Furgone si "disintegra" dopo il frontale: due gravissimi

Un frontale terrificante: sfiorata la tragedia a Cittadella (Padova). Due persone sono in gravi condizioni dopo un drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera alle 19,30 in via Nova. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco si sarebbero scontrati frontalmente un pick-up e un furgone. Ad avere la peggio i due occupanti del furgone che sono stati trasportati con l'elisoccorso in ospedale in prognosi riservata.

In tutta la zona il traffico è andato letteralmente in tilt, come riporta PadovaOggi. Qualcuno ha subito chiesto l'intervento dei soccorritori. Sono arrivati oltre ai carabinieri i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco dal distaccamento di Cittadella. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici l'autista e il passeggero che sono rimasti incastrati nel furgone. Viste le condizioni serie in cui sono stati trovati i due occupanti è stato richiesto l'intervento di due elisoccorsi per il trasporto tempestivo in ospedale. Illeso l'autista del pick-up. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate solo a tarda sera.