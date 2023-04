Auto si schianta contro il distributore di benzina, va tutto a fuoco: minuti di paura

Incidente stradale rocambolesco e spettacolare quello avvenuto nella tarda serata di giovedì, dopo le 22.30, sulla strada statale del Brennero, all'altezza di Colma, nel territorio comunale di Barbiano, in Alto Adige. Un'auto guidata da un cinquantenne è andata a sbattere contro una pompa di benzina.

Nel giro di pochi secondi le fiamme hanno avvolto completamente l'auto e successivamente interessato anche il distributore. Molto gravi i danni alla struttura. Quando sono accorse le prime forze d'intervento, la vettura era già stata avvolta completamente dalle fiamme e il rogo si è poi esteso al distributore.

L'uomo, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, è stato portato in salvo da alcuni passanti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e poi messo in sicurezza la zona.