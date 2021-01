Tragico schianto in moto: Andrea muore a 14 anni sotto gli occhi del padre

Gravissimo incidente stradale a Comiso (Ragusa) in via Biscari. Il giovane ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto e un palo della luce. Vani tutti i soccorsi

Uno schianto devastante, una giovanissima vita spezzata sulle strade della Sicilia alla vigilia dell'Epifania. Un ragazzino di 14 anni, Andrea A., è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale che si è verificato a Comiso (Ragusa) in via Biscari.

Incidente a Comiso in via Biscari: muore un ragazzo

La dinamica e le cause dell'incidente stradale costato la vita al giovanissimo sono ancora da ricostruire. Secondo quanto scrivono oggi i giornali locali, il ragazzo, che era in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada contro un muretto e un palo della luce in territorio di Vittoria. Stava rientrando a casa a Comiso e il padre, che lo seguiva in auto, è intervenuto immediatamente per soccorrerlo.

Vani purtroppo tutti i soccorsi dei sanitari del 118, il ragazzo è deceduto poco dopo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso e per accertare l'esatta dinamica dello schianto.

La vittima frequentava la prima classe del liceo scientifico Giosuè Carducci di Comiso. Era un grande appassionato di calcio. Sgomento e dolore oggi a Comiso, che piange l'ottava vittima del 2021 sulle strade della Sicilia.