Uomo intrappolato in auto, madre e figlia piccola in ospedale: le foto dello schianto

L'impatto, lo confermano le foto scattate sul posto dai vigili del fuoco, è stato violentissimo. Ieri sera un incidente stradale si è verificato lungo la statale 106, all'altezza del ponte sul Fiume Tacina tra Botricello e Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Due le automobili coinvolte, è stato necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, e della sede centrale del comando di Crotone.

Dalla Golf i vigili del fuoco hanno estratto un uomo. L’altra vettura coinvolta è una Fiat 500, a bordo della quale si trovavano una madre con la sua bambina. Entrambe sono state prese in cura dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la finanza, per coordinare le operazioni di soccorso e gestire il traffico in tilt lungo la statale 106.