Travolta da una betoniera mentre è in bici: donna in condizioni disperate

Gravissimo incidente stradale oggi, 2 novembre, a Milano. Una donna di 66 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata travolta da un camion betoniera in Bastioni di Porta Nuova nella tarda mattinata.

Come racconta Alessandro Gemme su MilanoToday tutto è accaduto poco prima delle 11 e la polizia locale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica. Lo schianto è avvenuto all'altezza di via Solferino. Il conducente del mezzo pesante - per cause in via di accertamento - ha travolto la 66enne che era in sella a una bicicletta. Le condizioni della donna sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno estratto dalle ruote la 66enne e l'hanno affidata alle cure dei sanitari. La donna è stata trasportata con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato ha riportato gravi traumi al torace, al bacino e a una gamba.