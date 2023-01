Donna di 58 anni investita e uccisa mentre cammina a piedi verso casa

Una donna di 58 anni è morta a Galliate, nel Novarese, investita da un'auto. La tragedia ieri sera intorno alle 20,30. La vittima è Giulia Garavaglia, di Turbigo, in provincia di Milano. La donna si trovava vicino a un ponte che divide i due paesi, il ponte di ferro sul Ticino, e stava tornando verso casa quando è stata investita da un Peugeot 3800 che procedeva nella stessa direzione.

All'origine dell'incidente forse la scarsa visibilità della zona. L'automobilista, un uomo residente in Lombardia, dopo l'impatto si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della donna. Indagano i carabinieri.

Si tratta dell'ennesimo incidente in cui le vittime sono pedoni. Nell'anno appena concluso il bilancio è stato di 307 pedoni uccisi in 365 giorni. I dati sono dell'Osservatorio pedoni dell'Asaps, l'Associazione sostenitori Polstrada ma sono parziali perché non comprendono i decessi avvenuti in ospedale a distanza di tempo. Secondo l'associazione si deve aggiungere un altro 30-35% di feriti gravi morti poi nelle terapie intensive.