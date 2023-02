Donna investita e uccisa da un camioncino in retromarcia

Incidente stradale mortale oggi, 10 febbraio 2023, a Milano. Una donna anziana, una 95enne, è morta dopo essere stata travolta da un camioncino in retromarcia sul marciapiede in viale Enrico Fermi. L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 12.

Sul posto, nei pressi dell'incrocio con via Valassina in zona Montalbino, sono intervenute diverse squadre di soccorso: due equipaggi del 118, con ambulanza e automedica, la polizia locale e quella di Stato. La donna è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla. I soccorritori, però, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'anziana.

Il traffico è andato in tilt per via della presenza dei mezzi di soccorso. È verosimile pensare che il camioncino, che sul cassone trasportava del materiale edile, fosse lì per un cantiere.

Nel corso della mattinata di venerdì si sono verificati altri due gravi incidenti: uno a Milano e l'altro a Cernusco Sul Naviglio. In città, in via Melchiorre Gioia, un ciclista di 66 anni è rimasto ferito alla testa e al volto dopo essere caduto con la bici. Le sue condizioni, secondo quanto rivelato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sono delicate. È stato trasportato all'ospedale San Raffaele in codice rosso. Grave anche un altro paziente soccorso dal personale sanitario a Cernusco intorno alle 8.30. Si tratta di un anziano, investito da un'auto a forte velocità. Per trasferirlo al Niguarda è intervenuto l'elisoccorso.