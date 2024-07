La Smart finisce contro altre due auto: Ernesto Colapietro muore sul colpo, il figlio è gravissimo

Papà e figlio in auto insieme, succede qualcosa e finiscono contro altre due vetture: il più giovane resta ferito ma il padre muore sul colpo. È successo nella tarda serata dell'8 luglio sulla Superstrada 699 Frosinone - Mare, nel tratto che attraversa Terracina. La vittima dell'incidente è Ernesto Colapietro, aveva 85 anni e abitava a Ceccano.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini erano su una Smart For Two e guidava il figlio. L'auto è si è scontrata frontalmente con due vetture che provenivano dal senso di marcia opposto: una Dacia Duster guidata da un maresciallo dei carabinieri forestali in servizio al Comando di Anagni e una Mercedes classe B nera con alla guida un ispettore di polizia. Nell'impatto Ernesto Colapietro è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è morto sul colpo. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Il figlio, trentenne, è stato trasferito in elicottero al San Camillo di Roma in condizioni molto gravi. I conducenti degli altri due veicoli non sarebbero in pericolo. Spetta agli agenti della polizia stradale di Terracina ricostruire la dinamica dell'incidente.