La vecchia Panda viene tamponata, si ribalta e prende fuoco: due morti

Giuseppe Nobile, 75 anni, e Calogera Stella, 70 anni, di Favara (Agrigento) conviventi, hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale verificatosi ieri lungo la strada statale 640, in direzione Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara, in contrada Pioppo.

L'incidente sulla strada statale 640

Secondo quanto riportato da AgrigentoNotizie, c'è stato un violento tamponamento fra la Fiat Panda, vecchio tipo (il primo modello), su cui viaggiava la coppia, e una Audi A3. Dopo l'impatto, la piccola utilitaria s'è ribaltata più volte, incendiandosi. Nessuno scampo per i due anziani

Video Caruana/AgrigentoNotizie

Sul posto hanno operato per ore i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Canicattì, oltre ai carabinieri che si sono occupati di identificare le vittime e della ricostruzione della dinamica.

La vettura, una vecchia Fiat Panda, sulla quale viaggiava la coppia, è stata tamponata da un'Audi A3. La Procura di Agrigento, con il pm di turno Gloria Andreoli e il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Il conducente dell'Audi A3 - un racalmutese di 41 anni - ha riportato lievi ferite ed è in stato di choc.