Schianto frontale, tre auto coinvolte: ci sono feriti gravi

Feriti gravi in un incidente stradale che si è verificato nella serata di martedì 29 agosto lungo la fondovalle Alento all'altezza dello svincolo per Bucchianico, in provincia di Chieti. A scontrarsi, poco dopo le ore 22, sono state tre automobili: una Fiat Tipo e una Fiat Panda bianca oltre a un'altra Panda azzurra che probabilmente procedeva dietro a quella bianca.

Lo schianto tra la Tipo, al volante della quale c'era un uomo, e la prima Panda al cui interno c'era una famiglia composta da marito, moglie e due figli, è stato violentissimo e nella carambola è rimasto coinvolta anche la seconda Panda guidata da un uomo. Quest'ultima, a causa della violenza dell'impatto ha addirittura perso l'asse posteriore delle ruote.

La situazione è apparsa da subito molto seria e sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con 4 ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre dalle lamiere contorte i feriti. Tutti gli occupanti della Panda bianca sono stati portati in codice rosso in ospedale, i genitori in quello di Chieti e i bambini in quello di Pescara. Tutti sarebbero in gravi condizioni, in particolare la mamma e uno dei figli. L'autista della Tipo è stato portato a Chieti in codice giallo mentre l’autista della Panda azzurra in codice verde sempre al Santissima Annunziata.